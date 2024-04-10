Mudik Lebaran 2024, 572.598 Kendaraan Tinggalkan Jakarta via GT Cikampek Utama

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa mencatat sebanyak 572.598 kendaraan telah meninggalkan Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama selama periode mudik Lebaran H-7 sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

“Sebanyak 572.598 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama,” ungkap VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo dalam keterangan resminya, Rabu (10/4/2024).

Sementara itu, total volume kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta melewati GT Cikampek Utama ini naik 213,44% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 182.679 kendaraan.

Sedangkan untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 89.450 kendaraan atau turun 51,27% dari lalu lintas normal sebanyak 183.570 kendaraan.