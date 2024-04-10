Gibran dan Keluarga Rayakan Momen Lebaran di Rumah Prabowo

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka hadir ke kediaman Prabowo Subianto untuk merayakan momen lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 H bersama di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Gibran datang lengkap bersama keluarganya ditemani istrinya Selvi Ananda dan kedua anaknya Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah. Kedatangan Gibran dan keluar langsung disambut sejumlah relawan yang ada di depan rumah Prabowo.

Namun sayangnya, saat ditanya awak media Gibran belum mau menanggapi dan memilih untuk segera masuk ke dalam rumah. Turut dihadiri sejumlah menteri diantaranya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie.

Kemudian ada juga sejumlah petinggi Partai Golkar, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung.