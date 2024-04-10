Waduh! Pria Ini Mau Masuk Istana Negara saat Malam Takbiran, Langsung Diringkus

JAKARTA - Polisi mengamankan DM, pria berusia sekitar 30 tahun lantaran mendekat ke Gerbang Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (9/4) malam. Usai ditangkap, DM langsung dibawa pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan.

"Diamankan seorang laki-laki yang berusaha mendekat ke Pintu Gerbang Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat. Inisial pelaku DM, umur sekitar 30 tahun," kata Kapolsek Gambir Kompol Jamalinus Nababan kepada wartawan, Selasa (9/4/2024).

Jamalinus menjelaskan peristiwa ini terjadi pada pukul 19.15 WIB. Saat berusaha mendekat, Pasukan Pengaman Presiden (Paspamres) yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku.

"Bukan menerobos, dia dari seberang jalan, mau masuk, jadi dihadang. Kalau sudah masuk Istana sudah kasus," kata dia.