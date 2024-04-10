Lebaran, Kemacetan Mengular di Jalan Tol Japek

JAKARTA - Kemacetan arus lalu lintas (lalin) mudik di ruas Tol Jakarta - Cikampek (Japek) kembali terjadi pada Rabu siang ini (10/4/2024) atau hari H Lebaran. Kemacetan itu terpantau dari kilometer (Km) 55 hingga Km 57.

Pantauan MNC Portal pukul 15.00 WIB, kemacetan disebabkan oleh antrean kendaraan roda empat yang mengular di akses masuk Km 57 Tol Japek. Hal tersebut membuat arus lalin bergerak melambat dari kecematan normal.

Kondisi sebaliknya, di jalur B atau arah Cikampek ke Jakarta nampak lengang dengan kecematan rata-rata alias normal. Kondisi ini membuat petugas dari Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat sigap melakukan pengaturan.

Tak hanya itu, kendaraan di kawasan rest area Km 57 juga memludak. Mayoritas didominasi oleh mobil pribadi. Adapun, petugas setempat membatasi waktu singgah di rest area maksimal 30 menit dengan tujuan mengurangi kepadatan kendaraan.

Untuk diketahui, ratusan kendaraan roda empat milik pemudik masih memenuhi rest area Km 57 Tol Japek pada malam takbiran, Selasa (9/4/2024).

Nampak, penumpang atau pemudik memanfaatkan waktu istirahat mereka dengan menggunakan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola rest area Km 57. Misalnya, fasilitas mushola, toilet, pujasera alias foodcout, hingga ritel modern.

Kendati kawasan peristirahatan itu cukup padat, mereka masih leluasa berkegiatan. Sebagian diantara pemudik nampak bercengkrama dengan sanak saudara, menikmati makan malam, dan separuh lainnya menunaikan sholat di mushola.

Begitu juga di toilet, antrean panjang seperti hari-hari sebelumnya tidak lagi terlihat. Sehingga mereka masih bisa leluasa menggunakan toilet reguler yang ada di tempat peristirahatan sementara itu.