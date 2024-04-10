Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

11 Jenazah Korban Kecelakaan Tol Cikampek Dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati

Nila Kusuma , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |16:16 WIB
11 Jenazah Korban Kecelakaan Tol Cikampek Dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

KARAWANG - Sebanyak 11 jenazah korban kecelakaan tol Cikampek KM 58 dipindahkan dari RSUD Karawang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sedangkan satu jenazah lagi sudah dikembalikan ke keluarganya. Pemindahan 11 jenazah untuk mempercepat proses identifikasi tim DVI (Disaster Victim Identification ).

"Tadi sudah dipindahkan semua jenazah korban kecelakaan di tol Cikampek KM 58 ke RS Kramat Jati. Ini merupakan wujud perhatian Kapolri agar proses identifikasi berlangsung cepat. Kalau di sana mungkin fasilitasnya lebih lengkap dan mudah," kata Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Kusmayadi, Rabu (10/4/24).

Menurut Kusmayadi, polisi sudah mengidentifikasi seluruh identitas korban kecelakaan. Namun polisi belum dapat melakukan publikasi karena menunggu laporan lengkap hasil dari identifikasi jasad korban.

"Biar lebih akurat dan tidak ada kesalahan menunggu laporan hasil identifikasi. Setelah semuanya lengkap nanti kita publikasi," katanya.

Kusmayadi mengatakan informasi mengenai kecelakaan di tol Cikampek sepenuhnya ditangani Mabes Polri. Pihaknya akan memfasilitasi kebutuhan penanganan jenazah hingga keluarga korban. "Tunggu saja nanti ada informasi lanjutan dari Mabes Polri," katanya.

Sejumlah keluarga korban yang datang.ke RSUD Karawang semua difasilitasi Polri hingga penginapan. Tujuannya agar keluarga juga tidak terlantar selama di Karawang.

(Fakhrizal Fakhri )

      
