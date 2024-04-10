Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rest Area Tol Japek Membeludak Akibatkan Kemacetan 15 Kilometer

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |16:42 WIB
<i>Rest Area</i> Tol Japek Membeludak Akibatkan Kemacetan 15 Kilometer
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kemacetan parah sapai 15 kilometer dari KM 57 Jakarta-Cikampek (Japek) hingga gebang tol Karawan Barat Dua. Kemacetan diduga akibat membeludaknya kendaraan yang melakukan rest area di KM 57.

Pantauan MNC Portal, kemacetan terjadi dari KM 57 Jakarta-Cikampek akibat titik pertemuan antara kendaraan yang hendak naik tol MBZ dengan kendaraan di KM 47. Tidak hanya itu, setelah KM 47, kemacetan juga terjadi akibat membelidaknya rest area KM 57.

Akibat penuhnya rest area tersebut, kemudian pihak berwenang meggunakan sistem buka turup di dua jalur. Satu jalur duganakan untuk kendaraan yang hendak masuk rest area satu jalur untuk masyarakat umum.

Akibat sistem buka tutup dan penumpukan tersebut terjadi kemaceta yang mengular hingga sekitar 15 kilometer atau hiingga sebelum pintu tol Padalarang.

Hal yang sama juga dirasakan seoranh ibu bernama Mila (45) hendak melakukan perjalanan menuju Bandung. Selain cuacanyang sangat panas, kemacetan terjadi juga sangat panjang.

“Hampir 15 kilometer dari menjelang gerbang tol Karawang Barat 2,” jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement