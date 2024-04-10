Rest Area Tol Japek Membeludak Akibatkan Kemacetan 15 Kilometer

JAKARTA - Kemacetan parah sapai 15 kilometer dari KM 57 Jakarta-Cikampek (Japek) hingga gebang tol Karawan Barat Dua. Kemacetan diduga akibat membeludaknya kendaraan yang melakukan rest area di KM 57.

Pantauan MNC Portal, kemacetan terjadi dari KM 57 Jakarta-Cikampek akibat titik pertemuan antara kendaraan yang hendak naik tol MBZ dengan kendaraan di KM 47. Tidak hanya itu, setelah KM 47, kemacetan juga terjadi akibat membelidaknya rest area KM 57.

Akibat penuhnya rest area tersebut, kemudian pihak berwenang meggunakan sistem buka turup di dua jalur. Satu jalur duganakan untuk kendaraan yang hendak masuk rest area satu jalur untuk masyarakat umum.

Akibat sistem buka tutup dan penumpukan tersebut terjadi kemaceta yang mengular hingga sekitar 15 kilometer atau hiingga sebelum pintu tol Padalarang.

Hal yang sama juga dirasakan seoranh ibu bernama Mila (45) hendak melakukan perjalanan menuju Bandung. Selain cuacanyang sangat panas, kemacetan terjadi juga sangat panjang.

“Hampir 15 kilometer dari menjelang gerbang tol Karawang Barat 2,” jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )