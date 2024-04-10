Penampakan Km 57 Tol Japek Usai Diserbu Pemudik di Hari H Lebaran

KARAWANG - Arus lalu lintas di KM 57 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) padat merayap usai diserbu pemudik yang memilih berangkat di hari H lebaran tepatnya, Rabu (10/4/2024) siang.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, antrean kendaraan terjadi mulai dari KM 50 hingga KM 57 arah Cikampek.

Pemudik banyak yang memilih berangkat ke kampung halaman pada siang hari. Adapun KM 57 sendiri terdapat rest area yang dinilai menjadi favorit pemudik tiap tahunnya.

BACA JUGA: Rest Area Tol Japek Membeludak Akibatkan Kemacetan 15 Kilometer

Di sini, banyak pemudik yang memilih beristirahat untuk shalat, makan, tidur, hingga ke toilet setelah melewati kemacetan sepanjang kurang lebih 7 kilometer.