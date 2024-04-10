Tol Layang MBZ Berlakukan Sistem Buka Tutup, Pemudik Diimbau Pakai Jalur Bawah

JAKARTA - Tol Layang MBZ arah Cikampek diberlakukan sistem buka tutup sementara. Lalu lintas kendaraan sementara dialihkan ke jalur bawah MBZ.

"Jalan_Layang_MBZ Akses Masuk Layang MBZ arah Cikampek dari Kalimalang DIBERLAKUKAN Rekayasa lalin BUKA-TUTUP secara situasional," tulis akun Twitter @PTJASAMARGA, dikutip Rabu (10/4/2024).

Dengan adanya sistem buka tutup, masyarakat diminta menggunakan jalur bawah Tol MBZ. "Gunakan jalur bawah," lanjut keterangan tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, terjadi kepadatan di sejumlah ruas jalan. Jalan layang MBZ Bekasi Barat KM 12 hingga KM 13 arah Cikampek kepadatan volume lalin.

"Tambun KM 20 - KM 21 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Cikarang Barat KM 32 - Cibatu KM 35 PADAT, kepadatan volume lalin," jelasnya.

