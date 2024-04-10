Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria yang Berusaha Masuk Istana Presiden di Malam Takbiran Positif Narkoba

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |18:05 WIB
Pria yang Berusaha Masuk Istana Presiden di Malam Takbiran Positif Narkoba
Ilustrasi (Shutterstock)
JAKARTA - Polisi mengungkapkan fakta baru soal pria berinisial DM (30) yang berusaha masuk ke dalam pagar Istana Kepresiden, Jakarta Pusat pada Selasa 9 4 2024 atau malam takbiran Idul Fitri 1445 Hijriah. Hasil tes urine diketahui DM positif narkoba.

"(Pelaku) diamankan oleh Polsek Gambir, lalu diserahkan ke piket Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Di test urine, positif narkoba. Kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, hasilnya positif narkoba, mengandung zat sabu, inex dan ganja," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki saat dihubungi, Rabu (10/4/2024).

Selanjutnya, polisi membawa DM ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta untuk dilakukan penanganan rehabilitasi.

