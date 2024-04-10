Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Isi Libur Lebaran, Pengunjung Pantai Ancol Antusias Tunggu Sunset

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |21:30 WIB
Isi Libur Lebaran, Pengunjung Pantai Ancol Antusias Tunggu Sunset
Pengunjung Ancol (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan wisatawan dari berbagai daerah tampak begitu antusias untuk menghabiskan waktu libur Lebaran di Taman Impian Jaya Ancol. Terlebih di hari pertama Lebaran ini, salah satu destinasi yang banyak dipilih pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ke Pantai Ancol.

Sejak siang menjelang sore Pantai Ancol sudah dipadati pengunjung. Mulai dari anak-anak hingga para lansia tampak bersantai menikmati angin pantai yang sepoi-sepoi.

Berdasarkan pantauan dari MNC Portal, Rabu (10/4/2024), sejak pukul 17.15 matahari masih bersinar cukup terik. Bahkan para pengunjung yang tadinya duduk di pesisir pantai ikut memadati kawasan Love Bridge untuk mengabadikan momen matahari yang hendak terbenam.

Tak jarang para pengunjung pun ikut mengambil foto selfie dan mengabadikan momen cantik bersama dengan pasangan. Namun tak lama kemudian, tepatnya pada pukul 17.31, matahari tampak mulai tertutupi oleh awan.

