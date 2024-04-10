Padat Pemudik, Istri Kehilangan Suami di Rest Area Tol Japek

KARAWANG - Rest area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) menjadi titik favorit para pemudik untuk beristirahat. Sebab, rest area ini menyediakan fasilitas lengkap mulai dari musala, rumah makan, hingga toilet gratis.

Namun, pada hari pertama lebaran rest area KM 57 menjadu titik kemacetan. Antrean kendaraan mengular dari KM 50 atau sekitar 7 kilometer dari pusat kemacetan.

Penumpukan kendaraan juga terlihat di dalam rest area KM 57. Bahkan, banyak mobil pribadi yang tak mendapat lahan parkir.

Operator pengumuman di rest area KM 57 pun terdengar sibuk mengimbau pemudik untuk memindahkan kendaraannya agar tak mengganggu laju mobil lainnya.

Di sela pengumuman, terdengar imbauan suami untuk menemui istrinya di pusat pembetahuan. Diduga kuat, pasutri ini berpisah saat beristirahat karena kondisi rest area yang sangat ramai.

"Pemberitahuan bapak Sodik dari Pondok Baru ditunggu oleh ibu Fitri di pusat informasi," ujar operator pengumuman di rest area KM 57 tol Japek, Rabu (10/4/2024) sore.

Pengumuman bahkan diulang hingga dua kali. Hal ini disinyalir sang suami tak kunjung menemui istrinya.

"Sekali lagi, untuk bapak Sodik di tunggu oleh ibu Fitri dipusat informasi," ucap operator lagi.