Pilih Mudik di Hari Pertama Lebaran, Warga: Saya Kira Sudah Lengang

KARAWANG - Arus lalu lintas mudik di Km 57 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) mengalami peningkatan di hari pertama lebaran tepatnya Rabu, 10 April 2024.

Dari rekaman CCTV milik PT Jasa Marga, pada pukul 15.00 WIB, kendaraan mengular mulai Km 50 hingga Km 57 arah Cikampek. Ini karena banyaknya pemudik yang memilih melakukan perjalanan pada hari pertama lebaran.

Sahirul Alim misalnya, pemudik asal Jakarta menuju Cirebon ini memilih beristirahat di salah satu rest area Tol Japek tepatnya Km 57.

Alim mengira, arus lalu lintas di Tol Japek lengang di hari H lebaran 2024. Dia pun tancap gas dari rumah menuju kampung halaman.

Alih-alih menghindari macet horor, Alim dan keluarga justru terjebak macet parah.

BACA JUGA: Bus Terguling di Km 98 Tol Cipali Sore Ini

"Saya dari Jakarta mau ke Cirebon, mudik sama keluarga. Banyak informasi bahwa sebelum hari H macet, sehingga kita berpikir saat hari H itu agak longgar, walaupun kenyataan tidak jauh berbeda, sama saja lah," kata Alim kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (10/4/20024).

"Kita juga libur nunggu pemerintah, sehingga hari Jum'at itu kita masih kerja, terus tanggung Senin, Selasa, Rabu lebaran," tambahnya.