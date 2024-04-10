Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lebaran Hari Pertama, Permukiman Warga Cibubur Dilanda Banjir

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |23:00 WIB
Lebaran Hari Pertama, Permukiman Warga Cibubur Dilanda Banjir
Banjir rendam Cibubur (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Hujan dengan intensitas lebat mengguyur sebagian daerah Jakarta, Rabu (10/4/2024), sore. Akibatnya, permukiman di Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim), dilanda banjir.

Margiono (72), salah satu tokoh masyarakat di Jalan Blok Duku, Cibubur, Ciracas, Jaktim mengatakan, banjir mulai memasuki rumahnya sekira pukul 16.30 WIB. Ada sekira puluhan rumah yang terdampak banjir di daerah rumahnya.

"Intensitas bukannya cukup tinggi. Air mulai masuk ke rumah sekitar jam setengah 5," kata Margiono saat dihubungi, Rabu (10/4/2024).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal Indonesia, banjir di daerah Blok Duku, Cibubur, Ciracas, Jaktim cukup parah. Ketinggian air akibat banjir tersebut mencapai sepinggang orang dewasa.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
