Perantau Asal Medan Pilih Habiskan Waktu Libur Lebaran ke Ancol, Ini Alasannya

JAKARTA - Momentum Lebaran bukan hanya ditunggu-tunggu untuk berkumpul bersama keluarga dan mencicipi kuliner khasnya. Tetapi bagi mereka yang tidak merayakannya, Lebaran menjadi waktu yang tepat untuk berlibur dan melepas penat dari segala kesibukan.

Seperti halnya dengan Sherina (23), perempuan asal Medan yang mencoba peruntungan nasibnya untuk memulai kariernya di Jakarta. Pekerjaan yang padat kerap kali membuat dirinya membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energinya.

Salah satu cara melepas penat yang ia lakukan yaitu dengan berekreasi di pantai sekaligus melihat matahari terbenam. Tak sendirian, ia pun datang bersama dengan teman-temannya untuk berlibur bersama.

“Emang saya sengaja dari siang biar bisa rekreasi dulu, terus sorenya sekalian liat sunset,” kata Sherina kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di Pantai Ancol, Rabu (10/4/2024).