Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perantau Asal Medan Pilih Habiskan Waktu Libur Lebaran ke Ancol, Ini Alasannya

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |23:30 WIB
Perantau Asal Medan Pilih Habiskan Waktu Libur Lebaran ke Ancol, Ini Alasannya
Perantau asal Medan liburan ke Ancol saat lebaran
A
A
A

 

JAKARTA - Momentum Lebaran bukan hanya ditunggu-tunggu untuk berkumpul bersama keluarga dan mencicipi kuliner khasnya. Tetapi bagi mereka yang tidak merayakannya, Lebaran menjadi waktu yang tepat untuk berlibur dan melepas penat dari segala kesibukan.

Seperti halnya dengan Sherina (23), perempuan asal Medan yang mencoba peruntungan nasibnya untuk memulai kariernya di Jakarta. Pekerjaan yang padat kerap kali membuat dirinya membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energinya.

Salah satu cara melepas penat yang ia lakukan yaitu dengan berekreasi di pantai sekaligus melihat matahari terbenam. Tak sendirian, ia pun datang bersama dengan teman-temannya untuk berlibur bersama.

“Emang saya sengaja dari siang biar bisa rekreasi dulu, terus sorenya sekalian liat sunset,” kata Sherina kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di Pantai Ancol, Rabu (10/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128214/tol-xfnq_large.jpg
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127762/ilustrasi_contraflol_di_jalan_tol-WnMd_large.jpg
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127705/wisatawan-SWqu_large.jpg
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126926/ilustrasi_rekayasa_lalu_lintas-NfHv_large.jpeg
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement