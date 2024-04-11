Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Apresiasi Keberhasilan Prajurit Terjunkan Bantuan Palestina

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:00 WIB
Panglima TNI Apresiasi Keberhasilan Prajurit Terjunkan Bantuan Palestina
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menggelar konferensi pers terkait keberhasilan TNI menerjunkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, bertempat di Wisma A. Yani, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).

Konferensi pers digelar sehari setelah misi kemanusiaan dengan sandi "Solidarity Path Operation" yang dipimpin Mission Commander Kolonel Pnb Noto Casnoto berhasil menerjunkan bantuan sebanyak 20 paket dengan berat masing-masing 160 kg di langit Gaza Palestina.

BACA JUGA:

Hamas Sebut Usulan Gencatan Senjata dari Israel Gagal Penuhi Tuntutan Palestina, Sedang DitinjauBACA JUGA:

Panglima TNI Hadiri Halal Bihalal di Istana Negara 

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengapresiasi upaya kontingen misi kemanusiaan untuk Palestina yang sebelumnya mengalami kendala perizinan untuk melaksanakan Air Drop.

Panglima TNI menjelaskan bahwa memang benar terjadi beberapa kendala sebelum pelaksanaan Air Drop, namun berkat koordinasi yang ketat, akhirnya tim bisa melaksanakan prosesi Air Drop.

Di hadapan awak media, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa teknis menerjunkan bantuan dengan cara Air Drop untuk saat ini merupakan cara teraman untuk rakyat Palestina.

Saat ditanya awak media terkait apakah akan ada misi bantuan Air Drop lanjutan, Panglima TNI menyampaikan bahwa dirinya akan mencari informasi terkait kebutuhan rakyat Palestina.

Halaman:
1 2
      
