INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Muter 3 Kali Baru Dapat Parkiran di Rest Area KM 57

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:32 WIB
<i>Muter</i> 3 Kali Baru Dapat Parkiran di Rest Area KM 57
Pemudik susah dapat parkir di rest area KM57 (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Rest area KM 57 ruas Tol Jakarta-Cikampek menjadi tempat peristirahatan favorit bagi para pengendara dari Jakarta yang mengarah ke timur Pulau Jawa. Sehingga, tidak jarang rest area tersebut padat oleh para pengendara saat musim mudik Lebaran.

Salah satu pemudik asal Jakarta tujuan Cirebon, Sahirul Alim mengaku sudah tiga kali mengililingi rest area KM 57 untuk memarkirkan kendaraannya. Akhirnya, hal itu berdampak pada penambahan waktu tempuh perjalanan mudiknya.

"Kalau Idul Fitri over load karena memang banyak kendaraan juga dari jakarta untuk mudik, itu hampir setiap tahun, tapi hari biasa kosong. Walaupun memang harus muter muter dulu, nyari yang kosong, saya 3 kali muter baru dapat parkir sangking padatnya," ujar Sahirul Alim kepada MNC Portal di Rest Area KM 57.

Pemudik asal Jakarta tujuan Gunungkidul Yogyakarta, Jamal juga mengeluhkan hal yang serupa. Menurutnya operator jalan tol masih perlu untuk menambah kapasitas rest area agar cukup untuk menampung para pengendara yang hendak beristirahat.

"Kalau untuk musim lebaran gini kayaknya masih kurang ya kalau bisa diperluas lagi, karena banyak orang yang belum dapat parkir. Jadi orang mau buang air juga susah gitu," sambungnya.

Di satu sisi, Jamal menilai soal fasilitas di rest area sendiri hingga saat ini sudah cukup memadai, mulai dari ketersediaan tempat ibadah, warung makan, hingga stasiun pengisian bahan bakar yang selalu tersedia.

"Cuma yang kurang lahan parkirnya aja. Mungkin karena musim mudik juga jadi over kapasitas," lanjutnya.

