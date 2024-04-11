Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

200.068 Tiket Kereta dari Daop 1 Jakarta Masih Tersedia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:42 WIB
200.068 Tiket Kereta dari Daop 1 Jakarta Masih Tersedia
Ilustrasi (Foto : PT KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daop 1 Jakarta memastikan jumlah tiket kereta api (KA) sejumlah jurusan jarak jauh masih tersedia. Hingga Lebaran hari kedua tiket yang disediakan perusahaan sebanyak 208.068 atau 18.915 seat per harinya.

“Ketersediaan tempat duduk per tanggal 11 April 2024 sebanyak 208.068 atau 18.915 seat per harinya,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko, Kamis (11/4/2024).

Untuk data keberangkatan pada Kamis hari ini, Ixfan menyebut ada 41.707 penumpang yang akan dan telah meninggalkan Jakarta. Rinciannya, berangkat dari Stasiun Gambir 17.247 penumpang, Stasiun Pasar Senen 24.460 penumpang.

Sementara, jumlah kereta api yang beroperasi per hari ini sebanyak 75 KA. Adapun, sebaran kota favorit yang menjadi tujuan antara lain, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, Purwokerto

Sejak dimulainya masa angkutan Lebaran pada 31 Maret hingga 21 April 2024, jumlah pemudik kereta jarak jauh yang telah dan akan berangkat mencapai 692.948 orang. Angka itu berdasarkan pantauan pada Kamis pagi tadi.

“Dan data tersebut masih akan berubah karena proses penjualan tiket masih berlangsung dan tiket mudik pasca Lebaran masih tersedia,” paparnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
