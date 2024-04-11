Momen Panglima TNI Gelar Open House Idul Fitri 1445 Hijriah

JAKARTA - Dalam suasana Idul Fitri 1445 Hijriah yang penuh berkah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menggelar acara open house.

Hal itu dilakukan sebagai wujud kebersamaan dan mempererat silaturahmi. Open house tersebut digelar di Wisma A. Yani, Jakarta Pusat, Rabu 10 April 2024.

Turut hadir dalam rangkaian acara diantaranya, Kapolri, Kasad, Kasau, Kasal, Kasum TNI, Irjen TNI, Waka BIN, Wakasad, Danpussenif, Wakapolri, Para Asisten Panglima TNI serta pejabat TNI lainnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menggelar open house Idul Fitri 1445 H di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal tersebut akan dilaksanakan Presiden Jokowi usai menggelar Sholat Ied di Masjid Istiqlal.

"(Open house) Di istana," kata Jokowi di Plaza Atrium, Senen.

Jokowi pun tidak mengundang secara khusus, dirinya mempersilakan kepada masyarakat yangi ingin halal bihalal dengan dirinya.

