Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Panglima TNI Gelar Open House Idul Fitri 1445 Hijriah

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |12:12 WIB
Momen Panglima TNI Gelar Open House Idul Fitri 1445 Hijriah
Panglima TNI Agus Subiyanto menggelar open house (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Dalam suasana Idul Fitri 1445 Hijriah yang penuh berkah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menggelar acara open house.

Hal itu dilakukan sebagai wujud kebersamaan dan mempererat silaturahmi. Open house tersebut digelar di Wisma A. Yani, Jakarta Pusat, Rabu 10 April 2024.

Turut hadir dalam rangkaian acara diantaranya, Kapolri, Kasad, Kasau, Kasal, Kasum TNI, Irjen TNI, Waka BIN, Wakasad, Danpussenif, Wakapolri, Para Asisten Panglima TNI serta pejabat TNI lainnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menggelar open house Idul Fitri 1445 H di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal tersebut akan dilaksanakan Presiden Jokowi usai menggelar Sholat Ied di Masjid Istiqlal.

"(Open house) Di istana," kata Jokowi di Plaza Atrium, Senen.

Jokowi pun tidak mengundang secara khusus, dirinya mempersilakan kepada masyarakat yangi ingin halal bihalal dengan dirinya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement