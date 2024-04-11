Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lebaran Kedua, Prabowo hingga Kapolri Hadiri Open House Wakil Ketua DPR

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |14:26 WIB
Lebaran Kedua, Prabowo hingga Kapolri Hadiri <i>Open House</i> Wakil Ketua DPR
Prabowo Subianto hadiri open house di rumah dinas Sufmi Dasco (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri dalam kegiatan open house yang digelar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2024) siang ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba sekira pukul 13.46 WIB menggunakan kemeja batik berwarna cokelat. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu langsung disambut oleh Dasco sebagai pihak tuan rumah.

Tak ada kata-kata yang disampaikan Prabowo kepada awak media saat hendak masuk ke dalam ruangan. Dia terlihat hanya melemparkan senyum kepada awak media hingga tamu yang hadir di lokasi.

Di dalam ruangan, terlihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga telah hadir lebih dahulu. Kapolri juga terlihat mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.

Hingga berita ini dimuat, Prabowo, Kapolri hingga tokoh-tokoh yang hadir tengah melakukan ramah tamah sambil berbincang santai.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177074/prabowo_subianto-8iMX_large.jpg
Prabowo Larang Keluarga Terlibat Proyek Pemerintah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175379/prabowo-0jeH_large.jpg
Istana Angkat Bicara soal Isu Kapolri Ajukan Anggota Tim Reformasi Namun Ditolak Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174802/prabowo-7RsH_large.jpg
Serahkan Rampasan Aset Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Tak Pandang Bulu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174461/prabowo-Jxjd_large.jpg
Menhan Sjafrie: Sejumlah Tokoh Bangsa hingga Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174454/prabowo-on5L_large.jpeg
Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173936/prabowo-pwV9_large.jpg
Prabowo Saksikan Parade Kapal Perang di Teluk Jakarta, Dikawal Pasukan Katak Kopaska
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement