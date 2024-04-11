Lebaran Kedua, Prabowo hingga Kapolri Hadiri Open House Wakil Ketua DPR

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri dalam kegiatan open house yang digelar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2024) siang ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba sekira pukul 13.46 WIB menggunakan kemeja batik berwarna cokelat. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu langsung disambut oleh Dasco sebagai pihak tuan rumah.

Tak ada kata-kata yang disampaikan Prabowo kepada awak media saat hendak masuk ke dalam ruangan. Dia terlihat hanya melemparkan senyum kepada awak media hingga tamu yang hadir di lokasi.

BACA JUGA: 4 Korban Meninggal Kecelakaan Bus Rosalia Indah Sudah Diidentifikasi

Di dalam ruangan, terlihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga telah hadir lebih dahulu. Kapolri juga terlihat mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.

Hingga berita ini dimuat, Prabowo, Kapolri hingga tokoh-tokoh yang hadir tengah melakukan ramah tamah sambil berbincang santai.

(Angkasa Yudhistira)