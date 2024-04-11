156.419 Kendaraan Pemudik Tinggalkan Jakarta saat Hari Lebaran

JAKARTA - Polri mengungkap sebanyak 156.419 kendaraan meninggalkan Jakarta untuk melaksanakan mudik lebaran, per tanggal 10 April 2024.

Juru bicara (Jubir) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Harry Goldenhardt memerinci, sebanyak 27.252 kendaraan keluar Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikupa Utama.

"Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui GT Cikupa Utama sebanyak 35.256 kendaraan," kata Harry melalui keterangan resminya, Kamis (11/4/2024).

Kemudian, kata Harry, sebanyak 2.805 kendaraan meninggalkan Jakarta dan 831 kendaraan masuk melalui GT Merak.