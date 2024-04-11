Hari Kedua Lebaran 2024, TMII Diserbu 18 Ribu Pengunjung

JAKARTA - Libur Lebaran 2024 sejumlah masyarakat antusias untuk mengunjungi tempat - tempat wisata, salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Kamis (11/4/2024) pukul 14.00 WIB, TMII masih di padati sejumlah pengunjung. Mereka nampak melakukan piknik di beberapa area, salah satunya di area sekitar Tugu Api Pancasila TMII.

Spv. Media Digital & Relation TMII, Agung Rachman mengatakan total pengunjung sudah mencapai 18 ribuan. "Di jam 2 ini sudah ada 18 ribu pengunjung," kata Agung saat kepada MNC Portal, Kamis (11/4/2024).

Kemudian guna mengantisipasi lonjakan pengunjung pada hari kedua lebaran. Pihaknya juga telah menyediakan sejumlah kantong parkir di dalam area TMII.

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, TMII lanjutnya menggelar Festival Pulang Kampung yang berlangsung dari tanggal 8 - 15 April 2024. Kegiatan ini berisi berbagai rangkaian acara, mulai dari bazar kuliner dan UMKM dari berbagai anjungan daerah hingga atraksi budaya/kesenian.

“Pada liburan lebaran tahun ini, TMII mengadakan banyak ragam acara yang menarik dan berbeda setiap harinya yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Bagi masyarakat Jabodetabek yang tidak mudik atau masyarakat dari luar Jabodetabek yang menghabiskan libur lebaran di Jakarta bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah bersama keluarga dan teman-teman serta mendapatkan pengalaman selayaknya pulang kampung," ujar Direktur Utama TMII, Claudia Ingkiriwang dikutip dalam keterangannya, Kamis (11/4/2024).

"Tidak hanya menyaksikan berbagai hiburan, tetapi para pengunjung juga bisa belajar mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia,” imbuhnya.