Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Kedua Lebaran 2024, TMII Diserbu 18 Ribu Pengunjung

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |15:07 WIB
Hari Kedua Lebaran 2024, TMII Diserbu 18 Ribu Pengunjung
TMII diserbu 18 ribu pengunjung pada Libur Lebaran kedua (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Libur Lebaran 2024 sejumlah masyarakat antusias untuk mengunjungi tempat - tempat wisata, salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Kamis (11/4/2024) pukul 14.00 WIB, TMII masih di padati sejumlah pengunjung. Mereka nampak melakukan piknik di beberapa area, salah satunya di area sekitar Tugu Api Pancasila TMII.

Spv. Media Digital & Relation TMII, Agung Rachman mengatakan total pengunjung sudah mencapai 18 ribuan. "Di jam 2 ini sudah ada 18 ribu pengunjung," kata Agung saat kepada MNC Portal, Kamis (11/4/2024).

Kemudian guna mengantisipasi lonjakan pengunjung pada hari kedua lebaran. Pihaknya juga telah menyediakan sejumlah kantong parkir di dalam area TMII.

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, TMII lanjutnya menggelar Festival Pulang Kampung yang berlangsung dari tanggal 8 - 15 April 2024. Kegiatan ini berisi berbagai rangkaian acara, mulai dari bazar kuliner dan UMKM dari berbagai anjungan daerah hingga atraksi budaya/kesenian.

“Pada liburan lebaran tahun ini, TMII mengadakan banyak ragam acara yang menarik dan berbeda setiap harinya yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Bagi masyarakat Jabodetabek yang tidak mudik atau masyarakat dari luar Jabodetabek yang menghabiskan libur lebaran di Jakarta bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah bersama keluarga dan teman-teman serta mendapatkan pengalaman selayaknya pulang kampung," ujar Direktur Utama TMII, Claudia Ingkiriwang dikutip dalam keterangannya, Kamis (11/4/2024).

"Tidak hanya menyaksikan berbagai hiburan, tetapi para pengunjung juga bisa belajar mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128214/tol-xfnq_large.jpg
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127762/ilustrasi_contraflol_di_jalan_tol-WnMd_large.jpg
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127705/wisatawan-SWqu_large.jpg
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126926/ilustrasi_rekayasa_lalu_lintas-NfHv_large.jpeg
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement