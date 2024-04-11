Prabowo Tersenyum saat Ditanya Rencana Pertemuan dengan Megawati

Prabowo hanya tersenyum saat ditanya soal rencana bertemu Megawati (Foto : MPI)

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto hanya tersenyum ketika ditanya soal rencana pertemuannya dengan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di momen Idul Fitri 1445 Hijriah.

Mulanya, Prabowo memenuhi permintaan awak media untuk melakukan sesi wawancara usai menghadiri acara open house yang digelar oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di rumah Dinas (Rumdin) nya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Maaf lahir batin semuanya, selamat lebaran. Namanya lebaran ya maaf lahir dam batin," kata Prabowo.

Saat ditanya apakah sudah ada rencana untuk mengunjungi kediaman Megawati, Prabowo memilih untuk irit bicara. Menteri Pertahanan (Menhan) itu terlihat hanya tersenyum untuk mengakhiri pertanyaan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto masih dibicarakan. Dia mengatakan rencana pertemuan tersebut bakal berlangsung dalam suasana Idul Fitri.

"Dalam kita sedang komunikasikan memang dalam silaturahmi Idul Fitri, komunikasi sesama anak bangsa sebagai orang timur itu biasa," kata Dasco di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 10 April 2024.

(Angkasa Yudhistira)