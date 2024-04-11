Hari Kedua Lebaran, Begini Momen Hangat Prabowo Sarapan Bareng Jokowi di Istana Negara

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto sengaja sarapan bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hari kedua perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, Kamis, (11/4/2024).

Prabowo diketahui tiba di Istana Negara bersama anaknya Didit Hediprasetyo sekitar pukul 09.00 WIB. Ia pun langsung disambut Jokowi di pintu masuk.

"Mari Pak, mari Pak," ajak Jokowi sesudah bersalaman dengan Prabowo dan Didit.

Pada kesempatan itu, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi; Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono. Mereka tampak kompak menggunakan koko dan gamis putih.

Suasana tampak akrab, penuh kegembiraan, bahkan saat momen berpamitan, tampak Kaesang, Erina dan Didit berswafoto bersama dengan latar Prabowo, Jokowi dan Iriana yang sedang ngobrol santai.

(Arief Setyadi )