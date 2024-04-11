Kecelakaan Maut di Tol Batang, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

BUS Rosalia Indah terlibat kecelakaan di Tol Batang Km 370- 200 atau di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Bus berisi 32 penumpang ini melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng lalu menabrak pembatas tol dan masuk parit.

Dari data sementara, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia, 15 luka luka-luka dan 12 selamat. Identitas korban masih belum terdata dan masih diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Tengah.

Jenazah korban masih dibawa Rumah Sakit Kendal. Puluhan penumpang yang luka masih dalam perawatan intensif tim medis. Salah satu penumpang menyebutkan bahwa tidak tahu persis kejadian, tiba tiba bus oleng menabrak pembatas tol.

Petugas dari Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dugaan sementara karena sopir mengantuk.