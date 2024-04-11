Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kecelakaan Maut di Tol Batang, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:08 WIB
Kecelakaan Maut di Tol Batang, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Okezone Updates (Foto: Dok)
A
A
A

BUS Rosalia Indah terlibat kecelakaan di Tol Batang Km 370- 200 atau di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Bus berisi 32 penumpang ini melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng lalu menabrak pembatas tol dan masuk parit.

Dari data sementara, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia, 15 luka luka-luka dan 12 selamat. Identitas korban masih belum terdata dan masih diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Tengah.

Jenazah korban masih dibawa Rumah Sakit Kendal. Puluhan penumpang yang luka masih dalam perawatan intensif tim medis. Salah satu penumpang menyebutkan bahwa tidak tahu persis kejadian, tiba tiba bus oleng menabrak pembatas tol.

Petugas dari Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dugaan sementara karena sopir mengantuk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement