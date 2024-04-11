Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lakukan Evaluasi, Polisi Bakal Tambah Reflektor di Jalur Contraflow pada Arus Balik 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |19:05 WIB
Lakukan Evaluasi, Polisi Bakal Tambah Reflektor di Jalur Contraflow pada Arus Balik 2024
Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan (Foto: Ravie Wardana)
A
A
A

KARAWANG - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas), Irjen Aan Suhanan menyampaikan evaluasi dari pihaknya terkait penerapan contraflow di Ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada arus balik mudik 2024 yang diprediksi terjadi pada 13-15 April mendatang.

Aan menjelaskan, jika salah satu titik kemacetan di Tol Japek berada di Km 66. Sebab, kata Aan, titik itu menjadi pusat pertemuan antar dua ruas tol.

"Di Km 66 itu pertemuan antara Transjawa dari arah Timur dan Cipularang dari arah Bandung. Jadi di pertemuan tersebut visiratio ada di 1,16. Dilakukan rekayasa lalu lintas pun ini masih ada di 0,96, artinya masih cukup berat," papar Aan.

"Tapi ini kita akan kelola, Mudah-mudahan dengan beberapa pembatasan nanti ini bisa mengurangi kepada visiratio yang lebih ideal lagi," sambungnya.

Nantinya, pihak Korlantas Polri akan menambahkan reflektor atau pantulan cahaya jalan demi keselamatan pemudik khususnya yang berada di jalur contraflow.

Halaman:
1 2
      
