Polisi Bakal Perbanyak Mobil Derek di Ruas Jalan dengan Skema Contraflow saat Arus Balik

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Aan Suhanan mengatakan, pihaknya akan memperbanyak mobil penyelamat atau mobil deres di ruas-ruas jalan yang diberlakukan skema rekayasa lalu lintas (lalin) berupa contraflow.

"Kemudian, untuk kendaraan-kendaraan penyelamatan derek dan sebagainya ini akan diperbanyak di ruas-ruas contraflow ini, sehingga kecepatan untuk menangani gangguan maupun kecelakaan di contraflow ini akan lebih cepat lagi," katanya kepada wartawan, Kamis (11/4/2024).

Aan menegaskan, skema contraflow atau arus berlawanan akan tetap diberlakukan pada saat arus balik Lebaran 2024 mendatang, terlebih pihaknya juga telah melakukan evaluasi terkait skema rekayasa lalin tersebut.

"Jadi pada saat volume kendaraan di satu penggal jalan mengalami overload atau kita lihat volume, capacity, and ratio (VCR), secara universal di negara mana pun, kita akan melakukan penambahan kapasitas jalan, dengan apa? Ya itu dengan contraflow," ucapnya.

Aan mengungkap, jika tidak diberlakukan rekayasa lalin, khususnya contraflow, maka VCR-nya akan tetap tinggi, sehingga kepadatan kendaraan pun akan terjadi.