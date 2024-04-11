Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

14 Hari Jalankan Misi, Satgas Kemanusiaan Tiba di Indonesia Usai Kirim Bantuan ke Palestina

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |19:58 WIB
14 Hari Jalankan Misi, Satgas Kemanusiaan Tiba di Indonesia Usai Kirim Bantuan ke Palestina
Satgas Bantuan Kemanusiaan tiba di Indonesia (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Bantuan Kemanusiaan yang menerbangkan bantuan untuk Palestina telah tiba di Indonesia pada Kamis (11/4/2024) sore hari ini. Satgas yang terdiri dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tiba dengan selamat setelah 14 hari menjalankan misi.

Mission Commander Kolonel (Pnb) Noto Casnoto menjelaskan Satgas ini berangkat sejak 29 Maret 2024 silam. Total, misi kemanusiaan ini dijalankan dengan 27 kru.

"Terdiri atas 15 air crew (kru), kemudian perwakilan Kementerian Pertahanan, perwakilan Mabes TNI Tim Riger ada empat personel kemudian penerangan dua dan pengamanan pesawat 2. Satgas terbagi dari beberapa profesional," ungkap Noto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (11/4/2024).

Adapun Satgas ini membawa bantuan logistik terhadap warga-warga Palestina. Bantuan ini diterjunkan langsung di droping area Palestina bersama Pemerintah Jordania.

"Total kami operasi ini 14 hari kemudian logistik yang kami bawa keberangkatan dari Jakarta membawa 900 payung nantinya akan digunakan dan diserahkan kepada pemerintah Jordania menurunkan bantuan logistik di Palestina," ujarnya.

Secara teknis, Noto mengungkap bahwa misi kemanusiaan ini merupakan joint mission. Artinya, operasi juga dilakukan bersamaan dengan delapan negara lainnya yaitu Jordania, Mesir, Uni Emirate Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda dan Amerika.

"Semua negara yang terlibat itu di bawah kendali dari pemerintah Jordan. Jadi dari mulai akses masuknya, pola operasinya itu semuanya kita di bawah kendali mereka," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement