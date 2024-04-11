Lalin Kembali Normal, Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan

JAKARTA - VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo mengatakan, setelah terpantau kondisi arus lalu lintas kendaraan normal di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, PT Jasamarga Transjawa Tol menghentikan rekayasa lalu lintas contraflow atas diskresi kepolisian yang sebelummya sempat diberlakukan.

"Hingga pukul 16.53 WIB, rekayasa lalin contraflow KM 47 s.d 65 arah Cikampek ditutup dan lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah kembali normal 2 arah pukul 18.07 WIB," ujarnya pada wartawan, Kamis (11/4/2024).

Sebelumnya, kata dia, perpanjangan rekayasa lalu lintas contraflow 1 lajur diberlakukan mulai dari KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek pada pukul 11.46 WIB. Kemudian pada pukul 14.39 WIB, sempat dilakukan pelebaran jalur contraflow menjadi 2 lajur secara beratahap dari KM 55 sampai KM 65 arah Cikampek.

Dilanjutkan pada pukul 16.20 WIB, pelebaran 2 lajur contraflow dari KM 47 s.d KM 65 arah Cikampek diberlakukan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Dia menerangkan, PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.

