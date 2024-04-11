Berpusat di Darat, Gempa M3,1 Guncang Buleleng Bali

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang Buleleng, Bali, Kamis 11 April 2024, pukul 21.42 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di darat kedalaman 6 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 19 km Tenggara Buleleng Bali pada koordinat 8.12 Lintang Selatan – 115.24 Bujur Timur.

"Gempa (UPDATE) Mag:3.1, 11-Apr-24 21:42:57 WIB, Lok:8.12 LS, 115.27 BT (Pusat gempa berada di darat 19 km Tenggara Buleleng), Kedalaman:6 Km Dirasakan (MMI) III Buleleng," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Namun, gempa dirasakan dengan skala III MMI di Buleleng.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )