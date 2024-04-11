Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakai Batik, Prabowo Hadiri Open House Airlangga Hartarto

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |22:18 WIB
Pakai Batik, Prabowo Hadiri Open House Airlangga Hartarto
Prabowo Subianto (Foto: Atikah Umiyani)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengelar open di rumah dinasnya yang beralamat di Jalan Widya Chandra III Nomer 6, Jakarta, Kamis (11/4/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, ada beberapa tokoh penting yang datang ke rumah Airlangga. Salah satunya adalah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Prabowo yang mengenakan batik berwarna cokelat itu tiba pukul 19.43 WIB disambut oleh Airlangga Hartarto.

"Sehat," jelas Prabowo ketika merespon pertanyaan media mengenai kabar dirinya.

"Habis keliling-keliling," lanjut Prabowo kemudian.

Selain Prabowo, terlihat pula Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga. Selain itu, ada pula Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, ia mengenakan kebaya berwarna pink sembari melempar senyum ke arah awak media.

Tokoh lainnya, adalah Ridwan Kamil. Ia tiba bersama istrinya pada pukul 19.18 WIB. Adapun sejumlah tokoh ternama lainnya yang datang diantaranya selebriti tanah air Raffi Ahmad, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, serta dua politisi senior Golkar yakni Akbar Tandjung dan Idrus Marham.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177074/prabowo_subianto-8iMX_large.jpg
Prabowo Larang Keluarga Terlibat Proyek Pemerintah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175379/prabowo-0jeH_large.jpg
Istana Angkat Bicara soal Isu Kapolri Ajukan Anggota Tim Reformasi Namun Ditolak Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174802/prabowo-7RsH_large.jpg
Serahkan Rampasan Aset Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Tak Pandang Bulu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174461/prabowo-Jxjd_large.jpg
Menhan Sjafrie: Sejumlah Tokoh Bangsa hingga Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174454/prabowo-on5L_large.jpeg
Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173936/prabowo-pwV9_large.jpg
Prabowo Saksikan Parade Kapal Perang di Teluk Jakarta, Dikawal Pasukan Katak Kopaska
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement