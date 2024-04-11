Pakai Batik, Prabowo Hadiri Open House Airlangga Hartarto

JAKARTA - Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengelar open di rumah dinasnya yang beralamat di Jalan Widya Chandra III Nomer 6, Jakarta, Kamis (11/4/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, ada beberapa tokoh penting yang datang ke rumah Airlangga. Salah satunya adalah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Prabowo yang mengenakan batik berwarna cokelat itu tiba pukul 19.43 WIB disambut oleh Airlangga Hartarto.

"Sehat," jelas Prabowo ketika merespon pertanyaan media mengenai kabar dirinya.

"Habis keliling-keliling," lanjut Prabowo kemudian.

Selain Prabowo, terlihat pula Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga. Selain itu, ada pula Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, ia mengenakan kebaya berwarna pink sembari melempar senyum ke arah awak media.

Tokoh lainnya, adalah Ridwan Kamil. Ia tiba bersama istrinya pada pukul 19.18 WIB. Adapun sejumlah tokoh ternama lainnya yang datang diantaranya selebriti tanah air Raffi Ahmad, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, serta dua politisi senior Golkar yakni Akbar Tandjung dan Idrus Marham.

(Arief Setyadi )