Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Ingatkan Penanganan Arus Balik Lebih Menantang dari Mudik

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |22:32 WIB
Menko PMK Ingatkan Penanganan Arus Balik Lebih Menantang dari Mudik
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan semua pihak untuk mempersiapkan penanganan arus balik di periode Lebaran 2024 dengan lebih baik.

Pasalnya, kata Muhadjir, arus balik akan lebih menantang dibandingkan dengan arus mudik. Mengingat, akan ada peningkatan besar masyarakat yang akan memasuki wilayah Jakarta dan sekitarnya dari arah Jawa Tengah dan Timur.

“Karena kalau berangkat mudik itu pergerakannya sentrifugal menyebar. Itu relatif mudah. Ketika balik itu sentripetal. Semua mengerucut ke satu titik yaitu Jakarta dan sekitarnya,” jelas Muhadjir dalam keterangan resminya, Kamis (11/4/2024).

Muhadjir menyatakan harus dilakukan siasat khusus dalam dalam menangani arus balik. Terutama dalam peningkatan layanan di jalan tol, dan juga akan dilakukan skema arus lalu lintas supaya tidak terjadi hambatan dan penumpukan kendaraan.

“Kemungkinan akan ada peningkatan masyarakat pada arus balik. Supaya bisa diatur sedemikian rupa. Kita harapkan nanti mereka yang arus balik itu tidak akan mengalami hambatan ketika akan masuk wilayah Jakarta dan sekitarnya,” ujarnya.

Muhadjir pun meminta pada masyarakat agar dapat tertib dan disiplin terhadap semua peraturan lalu lintas, dan mematuhi imbauan yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri, Kemenhub, dan pihak penyedia jasa layanan jalan tol.

“Karena itu saya mohon kesadarannya para pemudik agar betul-betul mematuhi kedisiplinan agar semua yang akan masuk kembali bekerja di Jakarta dan sekitarnya itu bisa dilayani dengan baik oleh Korlantas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan kementerian lembaga lain,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement