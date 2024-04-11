Menko PMK Ingatkan Penanganan Arus Balik Lebih Menantang dari Mudik

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan semua pihak untuk mempersiapkan penanganan arus balik di periode Lebaran 2024 dengan lebih baik.

Pasalnya, kata Muhadjir, arus balik akan lebih menantang dibandingkan dengan arus mudik. Mengingat, akan ada peningkatan besar masyarakat yang akan memasuki wilayah Jakarta dan sekitarnya dari arah Jawa Tengah dan Timur.

“Karena kalau berangkat mudik itu pergerakannya sentrifugal menyebar. Itu relatif mudah. Ketika balik itu sentripetal. Semua mengerucut ke satu titik yaitu Jakarta dan sekitarnya,” jelas Muhadjir dalam keterangan resminya, Kamis (11/4/2024).

Muhadjir menyatakan harus dilakukan siasat khusus dalam dalam menangani arus balik. Terutama dalam peningkatan layanan di jalan tol, dan juga akan dilakukan skema arus lalu lintas supaya tidak terjadi hambatan dan penumpukan kendaraan.

“Kemungkinan akan ada peningkatan masyarakat pada arus balik. Supaya bisa diatur sedemikian rupa. Kita harapkan nanti mereka yang arus balik itu tidak akan mengalami hambatan ketika akan masuk wilayah Jakarta dan sekitarnya,” ujarnya.

Muhadjir pun meminta pada masyarakat agar dapat tertib dan disiplin terhadap semua peraturan lalu lintas, dan mematuhi imbauan yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri, Kemenhub, dan pihak penyedia jasa layanan jalan tol.

“Karena itu saya mohon kesadarannya para pemudik agar betul-betul mematuhi kedisiplinan agar semua yang akan masuk kembali bekerja di Jakarta dan sekitarnya itu bisa dilayani dengan baik oleh Korlantas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan kementerian lembaga lain,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )