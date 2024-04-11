Gempa M4,8 Guncang Maluku Tengah

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang Maluku Tengah, Maluku, Kamis 11 April 2024, pukul 22.50 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan berada di kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 78 km Timur Laut Maluku Tengah pada koordinat 2.78 Lintang Selatan – 129.43 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.8, 11-Apr-2024 22:50:23WIB, Lok:2.78LS, 129.43BT (78 km TimurLaut MALUKUTENGAH), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG belum bisa memastikan dampak gempa mengingat informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

