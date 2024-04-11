Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Salatiga-Semarang Jadi Titik Krusial saat Arus Balik Lebaran 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |23:44 WIB
Salatiga-Semarang Jadi Titik Krusial saat Arus Balik Lebaran 2024
Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Ist/Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, daerah Salatiga sampai ke Semarang menjadi titik krusial pada saat arus balik Lebaran 2024, berkaca pengalaman tahun lalu.

Daerah Salatiga sampai ke Semarang notabene merupakan lokasi pertemuan para pemudik dari arah Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Jawa Timur. Karena itu, kata Menhub, seluruh pihak harus mempersiapkan arus balik dengan baik, terutama di periode puncak.

“Oleh karenanya, untuk baliknya seperti Presiden waktu itu anjurkan, kembalinya lebih awal. Kalau bisa besok atau lusa, Sabtu. Karena Minggu dan Senin pasti ada kenaikan yang besar,” ungkap Menhub di Kantor Jasa Marga KM 70, Cikampek, Jawa Barat, Kamis (11/4/2024).

Sementara itu, Menhub mengapresiasi semua stakeholder yang sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menyukseskan arus mudik Lebaran 2024, di mana salah satu indikatornya adalah kecepatan waktu tempuh.

Ia memberi contoh, perjalanan dari Jakarta menuju Semarang yang hanya mengalami kenaikan waktu tempuh sebesar 12 persen, dari biasanya selama 6 jam menjadi 7,3 jam.

“Jadi tidak mungkin itu terjadi tanpa upaya yang dilakukan oleh Polisi dan Jasa Marga serta stakeholder yang lain. Jadi apresiasi sekali lagi atas yang dilakukan,” ujar Menhub.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

