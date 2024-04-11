Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Klaim Pertemuan Rosan Roeslani dengan Megawati atas Inisiatif Pribadi

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |23:56 WIB
Gerindra Klaim Pertemuan Rosan Roeslani dengan Megawati atas Inisiatif Pribadi
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Felldy Utama)
JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pertemuan Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani dengan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri merupakan atas Inisiatif pribadinya.

Hal ini disampaikan Dasco saat dikonfirmasi apakah kedatangan Rosan dalam rangka mengatur waktu pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati.

"Saya rasa pertemuan Rosan dan Bu Mega itu adalah inisiatif atau keinginan silaturahim dari Pak Rosan nya," kata Dasco di rumah Dinasnya, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2024).

Kendati demikian, Wakil Ketua DPR itu tak menampik jika Rosan telah menyampaikan isi pertemuan itu kepada Prabowo langsung. Hanya saja, ia mengaku tak mengetahui apa yang disampaikan Rosan.

"Memang kemudian disampaikan beberapa hal kemarin sore, yang detailnya saya juga belum terlalu jelas," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerima silaturahmi Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani. Pertemuan dalam open house terbatas yang digelar Megawati di rumahnya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 10 April 2024.

