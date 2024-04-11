KAI Daop 1 Jakarta Berangkatkan 43.856 Penumpang di Hari Pertama Lebaran

JAKARTA - Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Daop 1 Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 43.856 penumpang ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada hari pertama Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah atau Rabu, (10/4/2024).

“Hari ini PT KAI Jakarta memberangkatkan 43.856 penumpang dengan 75 keberangkatan dari Daop 1 Jakarta ke sejumlah wilayah di pulau Jawa,” ungkap Manager Humas KAI Daop 1, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Ixfan mengatakan sebanyak 245.447 kursi masih tersedia untuk keberangkatan Kereta Api jarak jauh hingga 21 April 2024.