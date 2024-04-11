Hari Kedua Lebaran, Ganjil-Genap Diberlakukan di Jalur Menuju Puncak Bogor

BOGOR - Hari kedua Lebaran Idul Fitri 1445 H, petugas gabungan menerapkan sistem ganjil genap menuju Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Hal ini untuk mengantisipasi kepadatan di jalur tersebut.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, hingga pukul 07.05 WIB terlihat aparat gabungan dari Satlantas Polres Bogor dan Dinas Perhubungan sedang memberlakukan ganjil genap. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak dipersiksa satu persatu plat nomor kendaraanya oleh petugas.

BACA JUGA:

Bagi plat nomor kendaraan yang berplat nomor genap langsung diputar balik. Sedangkan kendaraan berplat ganjil sesuai tanggal hari ini dapat melanjutkan perjalanannya menuju kawasan Puncak.

"Ambil kanan pak (putar balik), operasi ganjil genap," kata salah satu petugas di lokasi kepada pengendara, Kamis (11/4/2024).

Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan bahwa hari pertama Lebaran pihajnya tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalur Puncak. Karena, masih banyak aktivitas masyarakat untuk bersilaturahmi dan lainnya.