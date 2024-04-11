Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Volume Kendaraan Meningkat, Polisi Berlakukan Oneway di Jalur Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |08:35 WIB
Volume Kendaraan Meningkat, Polisi Berlakukan <i>Oneway</i> di Jalur Puncak Bogor
Jalur Puncak Bogor. (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Satlantas Polres Bogor mulai menerapkan sistem oneway dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Pasalnya, ada peningkatan volume kendaraan pada H+1 Lebaran pagi ini.

KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto mengatakan bahwa pagi tadi pihaknya sempat memberlakukan sistem ganjil genap sejak pukul 06.00 WIB. Tetapi, terjadi antrean kendaraan sekitar 1,5 kilometer di sekitaran Simpang Gadog sehingga diberlakukan oneway arah Puncak pukul 07.49 WIB.

 BACA JUGA:

"Antrean kendaraan kurang lebih sudah mencapai 1,5 kilometer sehingga saat ini Alhamudulillah sudah terbuka arah atas untuk oneway dari Jakarta menuju Puncak," kata Ardian ditemui wartawam di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Kamis (11/4/2024).

Ardian mengatakan, pada H+1 Lebaran ini telah disiagakan ratusan personel gabungan untuk mengamankan Jalur Puncak. Terdiri dari TNI-Polri, Dishub, Satpol PP, BPBD dan instasi lainnya.

"Hari ini saat dilaksanakan apel memang personel gabungan yang disiagakan di Jalur Puncak kurang lebih 350 orang," jelasnya.

 BACA JUGA:

Adapun prediksi puncak arus wisata dan arus balik mudik Lebaran di Jalur Puncak terjadi pada hari Sabtu atau Minggu mendatang. Diimbau, pengendara yang akan melintasi Jalur Puncak selalu menyiapkan pengemudi dan kendaraannya dalam kondisi prima dan ikuti arahan petugas di lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128214/tol-xfnq_large.jpg
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127762/ilustrasi_contraflol_di_jalan_tol-WnMd_large.jpg
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127705/wisatawan-SWqu_large.jpg
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126926/ilustrasi_rekayasa_lalu_lintas-NfHv_large.jpeg
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement