Volume Kendaraan Meningkat, Polisi Berlakukan Oneway di Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Satlantas Polres Bogor mulai menerapkan sistem oneway dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Pasalnya, ada peningkatan volume kendaraan pada H+1 Lebaran pagi ini.

KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto mengatakan bahwa pagi tadi pihaknya sempat memberlakukan sistem ganjil genap sejak pukul 06.00 WIB. Tetapi, terjadi antrean kendaraan sekitar 1,5 kilometer di sekitaran Simpang Gadog sehingga diberlakukan oneway arah Puncak pukul 07.49 WIB.

BACA JUGA:

"Antrean kendaraan kurang lebih sudah mencapai 1,5 kilometer sehingga saat ini Alhamudulillah sudah terbuka arah atas untuk oneway dari Jakarta menuju Puncak," kata Ardian ditemui wartawam di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Kamis (11/4/2024).

Ardian mengatakan, pada H+1 Lebaran ini telah disiagakan ratusan personel gabungan untuk mengamankan Jalur Puncak. Terdiri dari TNI-Polri, Dishub, Satpol PP, BPBD dan instasi lainnya.

"Hari ini saat dilaksanakan apel memang personel gabungan yang disiagakan di Jalur Puncak kurang lebih 350 orang," jelasnya.

BACA JUGA:

Adapun prediksi puncak arus wisata dan arus balik mudik Lebaran di Jalur Puncak terjadi pada hari Sabtu atau Minggu mendatang. Diimbau, pengendara yang akan melintasi Jalur Puncak selalu menyiapkan pengemudi dan kendaraannya dalam kondisi prima dan ikuti arahan petugas di lapangan.