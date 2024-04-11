Puncak Arus Wisata dan Balik Lebaran di Puncak Bogor Diprediksi Sabtu-Minggu

BOGOR - Polisi memprediksi puncak arus wisata di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor akan terjadi pada 13-14 April 2024. Nantinya, arus wisata akan berbarengan dan arus balik kendaraan pemudik lokal.

Hal itu dikatakan KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto ditemui wartawan di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Kamis (11/4/2024).

BACA JUGA:

"Prediksi arus wisata maupun arus balik dikarenakan Jalur Puncak ini adalah sebagai jalur lintasan bagi arus balik pemudik lokal di Jabar maupun Jabodetabek memang nanti prediksikan akan jatuh di hari Sabtu atau Minggu," kata Ardian.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau pengendara yang akan melintasi Jalur Puncak untuk selalu tertib berlalu lintas serta memastikan kendaraan dan pengemudinya dalam kondisi prima. Juga diminta ikuti arahan petugas di lapangan.