Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tol Japek Macet Siang Ini, Contraflow Diberlakukan di KM 47 Arah Cikampek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |12:33 WIB
Tol Japek Macet Siang Ini, <i>Contraflow</i> Diberlakukan di KM 47 Arah Cikampek
Contraflow di Tol Japek. (Foto: Dok Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) mengalami kemacetan. Alhasil, contraflow pun diberlakukan pada KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek, Kamis (11/4/2024) siang.

"Setelah sebelumnya dibuka contraflow 1 lajur dari KM 55 s.d KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 11.10 WIB, atas diskresi dari pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) lakukan perpanjangan contraflow KM 47 s.d KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 11.46 WIB," ujar VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo pada wartawan, Kamis (11/4/2024).

BACA JUGA:

Kecelakaan Bus di Jalan Tol Japek, Lalu Lintas Macet 

Menurutnya, terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat.

Dia menerangkan, PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. 

"Pengguna jalan tol juga dapat memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.2 serta hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini," pesannya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171424/pramono-5vah_large.jpg
Macet Berkurang, Pramono Ingin Perpanjang Rekayasa Lalin di Simatupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170953/truk_tambang-KWfq_large.jpg
Diblokade Sopir Truk, Jalur Tambang Parung Panjang-Tangerang Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169785/macet-g4uV_large.jpg
Urai Macet di Stasiun MRT Fatmawati, Pemprov Jakarta Gratiskan 1 Lajur GT Fatmawati 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167798/mobil_terbakar-29aL_large.jpg
Lalin Tol Jagorawi Padat Imbas Mobil Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163847/macet-KdcQ_large.jpg
Cawang Macet Parah, Perjalanan Transjakarta Alami Keterlambatan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162347/macet-96KV_large.jpg
Macet Horor di Ciledug, Lalin Lumpuh hingga Penumpang Transjakarta Turun di Tengah Jalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement