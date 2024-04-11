Jasa Marga Terapkan Lalin Satu Lajur di Tol Japek KM 55-KM 65 Arah Cikampek

JAKARTA - PT Jasa Marga selaku operator Tol Jakarta - Cikampek (Japek) melakukan rekayasa lalu lintas contraflow 1 lajur pada KM 55 sampai KM 65 arah Cikampek mulai pukul 11.10 WIB.

VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), Ria Marlinda Paallo mengatakan penerapan rekayasa lain menimbang volume kendaraan yang masih cukup tinggi pada H+1 Lebaran pada Kamis 11 April 2024.

"PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area," ujar Ria dalam keterangan resminya, Kamis (11/4/2024).

Ria menambahkan, pengguna jalan tol juga dapat memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.2 serta hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini.

"Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," pesannya.

(Qur'anul Hidayat)