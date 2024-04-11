Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalin Jalur Puncak Arah Jakarta Diberlakukan One Way Siang Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |13:14 WIB
Lalin Jalur Puncak Arah Jakarta Diberlakukan <i>One Way</i> Siang Ini
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, arah Jakarta diberlakukan sistem one way siang ini. Kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

"Tadi imbas pemendingan kami, tadi sudah sampai wilayah Cianjur. Kemudian kami sudah normalkan, selang 1 jam. Saat ini kami sudah laksanakan penutupan bagi kendaraan yang akan menuju ke Puncak, untuk diberlakukan oneway ke arah bawah," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog, Kamis (11/4/2024).

Kata dia, terdapat beberapa titik hambatan atau antrean kendaraan di jalur wisata tersebut. Seperti di kawasan Megamendung dan Pasar Cisarua.

"Antrean yang ke atas (Puncak), memang tidak panjang kurang lebih hanya 700 meter, kemudian antrean Pasar Cisarua hanya 200-300 meter. Namun untuk yang ke bawah (Jakarta) hambatan Pasar Cisarua, hambatan Megamendung masing-masing cukup panjang, lebih dari 1 kilometer," ungkapnya.

Belum diketahui pasti sampai kapan sistem oneway arah Jakarta ini diberlakukan. Karena masih situasional tergantung arus lalu lintas di lapangan.

"Kami prioritaskan yang ke arah bawah (Jakarta) dulu baru kemudian nanti kita akan lihat apakah arusnya sudah mulai berkurang imbas dari pemendingan kami tadi, nanti kembali kita normalkan (dua arah). Melihat perkembangan arus nanti," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
lalu lintas One Way Mudik 2024
