HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Lebaran, 40 Ribu Kendaraan Sudah Lintasi Jalur Puncak Bogor hingga Siang Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |13:22 WIB
Libur Lebaran, 40 Ribu Kendaraan Sudah Lintasi Jalur Puncak Bogor hingga Siang Ini
Kemacetan Jalur Puncak Bogor. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Puluhan ribu kendaraan telah melintasi Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada H+1 Lebaran hingga siang ini. Terjadi peningkatan volume kendaraan sekitar 20-30 persen dari sebelumnya.

"Dibandingkan hari H saat Hari Raya Idul Fitri kemarin itu diperkirakan peningkatannya kurang lebih 20 sampai 30 persen," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian kepada waratawan di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Kamis (11/4/2024).

 BACA JUGA:

Sejak pagi hingga pukul 12.00 WIB, kendaraan arah Jakarta menuju Puncak baik roda dua, roda empat, bus dan truk mencapai 22.000 kendaraan. Sedangkan, untuk arah sebaliknya dari Puncak menuju Jakarta sekitar 18.000 kendaraan.

"Kemarin tercatat di data kami untuk data kendaraan yang menuju kawasan wisata Puncak baik roda 2 dan roda 4 atau lebih itu tercatat sejumlah 19.000 kendaraan selama 1x24 jam. Namun untuk sampai dengan siang hari ini tercatat ada 22.000 kendaraan itu sudah melintas ke jalur Puncak atau ke atas, namun sebaliknya yang ke bawah sudah ada 18.000. Hampir imbang sehingga volume kendaraan baik yang naik maupun turun semuanya total kurang lebih sudah sampai 40.000 kendaraan," ungkapnya.

BACA JUGA:

Volume Kendaraan Meningkat, Polisi Berlakukan Oneway di Jalur Puncak Bogor 

Diprediksi, puncak arus wisata di kawasan Puncak akan terjadi pada Sabtu-Minggu mendatang. Hal itu akan terjadi bersamaan dengan arus balik mudik.

