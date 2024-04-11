Kebocoran Gas Setrika Laundry, Rumah di Kebayoran Lama Kebakaran

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (12/4/2024) siang tadi membuat satu bangunan ludes dilalap api. Kebakaran diduga terjadi karena kebocoran gas setrika laudnry.

"Kebakaran terjadi pada 1 bangunan rumah merangkap (usaha) laundry," ujar Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Suamsul Huda pada wartawan, Kamis (11/4/2024).

Menurutnya, kebakaran tersebut terjadi di Jalan H Kuno RT 03/12, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024) siang tadi. Guna memadamkam apinya, sebanyak 17 unit mobil damkar dengan 63 personel dikerahkan ke lokasi.

"Korban memanaskan setrika uap yang menggunakan sumber gas 3 kg kemudian ditinggal kebawah sebentar kemudian terjadi penyalaan api. Dugaan penyebabnya karena kebocoran gas pada setrika laundry," tuturnya.

Dia menambahkan, api berhasil dipadamkam sebelum merembet ke rumah ataupun bangunan lainnya yang ada di sekitar. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden tersebut dan kerugian materil ditaksir mencapai Rp100 juta.

(Angkasa Yudhistira)