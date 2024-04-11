Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebocoran Gas Setrika Laundry, Rumah di Kebayoran Lama Kebakaran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |14:41 WIB
Kebocoran Gas Setrika Laundry, Rumah di Kebayoran Lama Kebakaran
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (12/4/2024) siang tadi membuat satu bangunan ludes dilalap api. Kebakaran diduga terjadi karena kebocoran gas setrika laudnry.

"Kebakaran terjadi pada 1 bangunan rumah merangkap (usaha) laundry," ujar Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Suamsul Huda pada wartawan, Kamis (11/4/2024).

Menurutnya, kebakaran tersebut terjadi di Jalan H Kuno RT 03/12, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024) siang tadi. Guna memadamkam apinya, sebanyak 17 unit mobil damkar dengan 63 personel dikerahkan ke lokasi.

"Korban memanaskan setrika uap yang menggunakan sumber gas 3 kg kemudian ditinggal kebawah sebentar kemudian terjadi penyalaan api. Dugaan penyebabnya karena kebocoran gas pada setrika laundry," tuturnya.

Dia menambahkan, api berhasil dipadamkam sebelum merembet ke rumah ataupun bangunan lainnya yang ada di sekitar. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden tersebut dan kerugian materil ditaksir mencapai Rp100 juta.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041/kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022/ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement