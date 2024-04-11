Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Monas Ramai Dikunjungi Masyarakat di Hari Kedua Lebaran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |15:34 WIB
Monas Ramai Dikunjungi Masyarakat di Hari Kedua Lebaran
Wisata Monas ramai dikunjungi masyarakat (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan wisata Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga di hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriyah atau Kamis (11/4/2024). Banyak warga yang antusias untuk menghabiskan waktu berliburnya di kawasan itu.

Warga bahkan sudah mendatangi kawasan itu sejak dibuka pada pagi hari pukul 08.00 WIB. Mayoritas mereka yang datang terlihat tiba bersama rombongan keluarga.

Beberapa di antaranya terlihat berpiknik di kawasan Monas dengan menggelar tikat. Pengunjung juga terlihat tidak lupa untuk berswafoto dengan ikon Jakarta itu.

Salah satu warga asal Pondok Gede, Bekasi, Indra mengatakan, dirinya pergi ke Monas untuk sekadar menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anaknya. Indra mengaku memang tidak melakukan perjalanan mudik pada lebaran tahun ini.

"Kalau dipikir-pikir juga ternyata selama ini dekat dari Jakarta tapi jarang masuk Monas," kata Indra.

Dirinya mengaku bakal menghabiskan waktu hingga sore hari nanti. Indra bahkan sudah mempersiapkan keluarganya untuk membawa bekal.

"Menyenangkan ya piknik gini jarang kan, meskipun ramai tapi kan masih ada ruang-ruang yang kosong," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
