Lalin Padat, Ruas Jalan Layang MBZ Dilakukan Buka Tutup

JAKARTA - GM Operasi dan Pemeliharaan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, Desti Anggraeni menyebutkan, guna mengurai kepadatan lalu lintas pada periode Hari Raya Idul Fitri 1445 H, atas diskresi kepolisian, PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) melakukan buka tutup di akses masuk ruas layang MBZ dan KM 48 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek secara situasional.

"Rekayasa lalu lintas buka tutup ini dimulai sejak pukul 13.30 WIB sebagai dampak kepadatan lalu lintas pada akses keluar KM 48+000 arah Cikampek pertemuan antara Ruas Jalan Layang MBZ dan Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek," ujarnya pada wartawan, Kamis (11/4/2024).

Menurutnya, PT JJC bersama pihak kepolisian sementara menutup akses masuk Ruas Jalan Layang MBZ yaitu akses Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 10 arah Cikampek, akses masuk dari Kalimalang Tol JORR E KM 46+200 dan akses Jatiasih Tol JORR E KM 45+200.

Sementara itu, kata dia, PT JTT atas diskresi pihak kepolisian menutup akses KM 48 arah Cikampek pertemuan antara Ruas Jalan Layang MBZ dan Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas yang berada di Jalan Layang MBZ.

"Selama penutupan akses masuk KM 10 Ruas Jakarta-Cikampek yang menuju Jalan Layang MBZ berlangsung, pengguna jalan yang akan menuju arah Cikampek dapat melalui Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting hingga kepadatan di Jalan Layang MBZ kembali normal dan atas diskresi kepolisian Jalan Layang MBZ Kembali dapat dilintasi pengguna jalan," tuturnya.

(Arief Setyadi )