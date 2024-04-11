Sore Ini, Lalin di Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sudah diberlakukan normal dua arah. Kendaraan menuju Puncak sudah bisa melintas.

"Kondisi lalin pada sore ini, Alhamdulillah sudah bisa normal dua arah, dimana tadi pagi kita sudah melaksanakan oneway dari arah Jakarta menuju Puncak, kemudian dari jam 12.00 WIB diturunkan dari arah Puncak sampai dengan pukul 17.00 WIB sore ini," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama di Simpang Gadog, Kamis (11/4/2024).

Kata dia, pada hari kedua Lebaran ini memang terjadi lonjakan kendaraan di Jalur Puncak. Hingga sore ini, tercatat 60.000 kendaraan melintasi kawasan wisata tersebut baik dari arah Jakarta menuju Puncak atau arah sebaliknya Puncak menuju Jakarta.

"Ya untuk hari ini dibandingkan dengan hari H atau hari sebelumnya, memang terjadi peningkatan, tetapi masih bisa kami lakukan rekayasa lalin. Mayoritas, kita hitung masih roda dua, tetapi untuk roda empat juga kita perkirakan meningkat," ungkapnya.

Diprediksi, puncak volume kendaraan di Jalur Puncak terjadi pada 13-14 April 2024. Polisi pun menyiapkan rekayasa lalu lintas selama libur Lebaran ini mulai dari ganjil genap hingga sistem oneway.

"Estimasi atau prediksi untuk puncak arus balik mudik maupun wisata itu ada di hari Sabtu dan hari Minggu," tutupnya.

(Arief Setyadi )