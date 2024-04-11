Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sore Ini, Lalin di Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |17:40 WIB
Sore Ini, Lalin di Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah
Jalur Puncak Bogor normal dua arah (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sudah diberlakukan normal dua arah. Kendaraan menuju Puncak sudah bisa melintas.

"Kondisi lalin pada sore ini, Alhamdulillah sudah bisa normal dua arah, dimana tadi pagi kita sudah melaksanakan oneway dari arah Jakarta menuju Puncak, kemudian dari jam 12.00 WIB diturunkan dari arah Puncak sampai dengan pukul 17.00 WIB sore ini," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama di Simpang Gadog, Kamis (11/4/2024).

Kata dia, pada hari kedua Lebaran ini memang terjadi lonjakan kendaraan di Jalur Puncak. Hingga sore ini, tercatat 60.000 kendaraan melintasi kawasan wisata tersebut baik dari arah Jakarta menuju Puncak atau arah sebaliknya Puncak menuju Jakarta.

"Ya untuk hari ini dibandingkan dengan hari H atau hari sebelumnya, memang terjadi peningkatan, tetapi masih bisa kami lakukan rekayasa lalin. Mayoritas, kita hitung masih roda dua, tetapi untuk roda empat juga kita perkirakan meningkat," ungkapnya.

Diprediksi, puncak volume kendaraan di Jalur Puncak terjadi pada 13-14 April 2024. Polisi pun menyiapkan rekayasa lalu lintas selama libur Lebaran ini mulai dari ganjil genap hingga sistem oneway.

"Estimasi atau prediksi untuk puncak arus balik mudik maupun wisata itu ada di hari Sabtu dan hari Minggu," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement