HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Tol Japek Karawang-Dawuan Diberlakukan Contraflow

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |17:49 WIB
Jalan Tol Japek Karawang-Dawuan Diberlakukan <i>Contraflow</i>
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Imbas padatnya Tol Jakarta-Cikampek pada hari kedua Lebaran 2024 atau Kamis (11/4/2024), Jasa Marga bersama polisi melakukan contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Karawang Timur Km55-Dawuan KM65.

"17.16 WIB #Tol_Japek Karawang Timur KM 55 - Dawuan KM 65 DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan (Khusus Kendaraan kecil arah Semarang), harap tertib di antrian," tulis akun X Jasa Marga @PTJASAMARGA sebagaimana dilihat pada Kamis (11/4/2024).

Adapun sebelumnya, pada Kamis siang tadi, imbas padatnya arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, contraflow diberlakukan pada KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek.

"Setelah sebelumnya dibuka contraflow 1 lajur dari KM 55 s/d KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 11.10 WIB, atas diskresi dari pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) lakukan perpanjangan contraflow KM 47 s.d KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 11.46 WIB," ujar VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo.

Menurutnya, terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat.

GM Operasional PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, Desti Anggraeni menyebutkan, guna mengurai kepadatan lalu lintas pada periode Hari Raya Idul Fitri 1445 H, atas diskresi Kepolisian, pihaknya pun melakukan buka tutup di akses masuk ruas layang MBZ dan KM 48 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek secara situasional pada Kamis (11/4/2024) siang tadi.

"Rekayasa lalu lintas buka tutup ini dimulai sejak pukul 13.30 WIB sebagai dampak kepadatan lalu lintas pada akses keluar KM 48+000 arah Cikampek pertemuan antara Ruas Jalan Layang MBZ dan Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek," paparnya.

