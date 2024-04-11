Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Bogor Hujan Deras, Pengendara Diimbau Tidak Parkir di Bawah Pohon atau Tebing

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |19:35 WIB
Puncak Bogor Hujan Deras, Pengendara Diimbau Tidak Parkir di Bawah Pohon atau Tebing
Puncak, Bogor diguyur hujan deras (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Cuaca di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat malam ini diguyur hujan deras. Pengendara yang melintasi kawasan tersebut diimbau berhati-hati.

Pantauan MNC Portal di Simpag Gadog, hujan deras yang melanda kawasan Puncak mulai pukul 18.00 WIB. Gemuruh petir yang cukup keras pun sesekali terdengar dibarengi kilatan cahaya di langit Puncak.

Meski begitu, kondisi arus lalu lintas masih cukup ramai oleh kendaraan yang menuju kawasan Puncak. Namun, terdapat sejumlah pemotor yang memilih untuk berteduh sembari menunggu hujan berhenti.

KBO Satlantas Polres Bogot Iptu Ardian Novianto mengimbau kepada pengendara yang akan melintasi Jalur Puncak untuk selalu berhati-hati. Terlebih kondisi hujan deras yang terjadi malam ini.

"Selalu utamakan keselamatan, selalu waspada dan berhati-hati," kata Ardian kepada MNC Portal di lokasi, Kamis (11/4/2024).

Pengendara diminta jaga jarak aman antar kendaraan serta menyalakan lampu utama dan lampu hazar apabila kabut tebal. Tak lupa, tidak memarkirkan kendaraan di bawah tebingan atau bawah pohon.

"Khawatir kalau tanah longsor atau pohon tumbang," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
