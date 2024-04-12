Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Jam Bertemu Airlangga, Prabowo: Kalau Sahabat Baik Pasti Lama

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |00:09 WIB
2 Jam Bertemu Airlangga, Prabowo: Kalau Sahabat Baik Pasti Lama
Prabowo Subianto bertemu Airlangga Hartarto (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto telah selesai melakukan pertemuan dengan menteri Koordinator bidang perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara open house yang digelar di Rumah Dinas (Rumdin) Airlangga, di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, malam ini.

Prabowo dan Airlangga pun mengungkap alasan yang membuat keduanya lama bertemu di dalam. Diketahui, berdasarkan pantauan di lokasi, pertemuan dilakukan berkisar dua jam lamanya.

Keduanya mengatakan, bahwa ini merupakan momen silaturahmi di tengah perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. "Gimana sih kalau sahabat baik pasti lama," kata Prabowo di kediaman Airlngga, Kamis (11/4/2024) malam.

Saat disinggung soal isi perbincangan dalam pertemuan itu, Prabowo tak mengungkap secara jelas. Dia pun terlihat berkelakar saat menjawab apakah pertemuan membahas soal jatah Menteri.

"Ngomong ini dan itu. (Bahas Menteri?) Mau tahu aja," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
