HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,6 Guncang Lumajang Jatim Tengah Malam

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |00:12 WIB
Gempa M3,6 Guncang Lumajang Jatim Tengah Malam
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 3,6 mengguncang Lumajang, Jawa Timur, Kamis 11 April 2024, pukul 23.40 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan berpusat di laut kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 153 km Barat Daya Lumajang pada koordinat 9.51 Lintang Selatan – 113.16 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.6, 11-Apr-2024 23:40:10WIB, Lok:9.51LS, 113.16BT (153 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG belum bisa memastikan dampak gempa mengingat informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )

      
